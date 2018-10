Facebook

La Nazionale al Quirinale Il giorno dopo il successo in Polonia, la Nazionale è stata ricevuta al Quirinale dal presidente Sergio Mattarella nell'ambito delle celebrazioni per i 120 anni della Figc. "È emozionate salire qui al Quirinale e incontrare il presidente della Repubblica - le parole del ct Mancini -. Questa giornata è più emozionate di ieri sera. Quella era una partita di calcio, si può perdere, si può vincere però occasioni come questa non capitano spesso". >