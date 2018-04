Facebook

L'Italia non va al Mondiale di Russia Finisce contro il muro della Svezia la rincorsa dell'Italia ai Mondiali. Gli azzurri attaccano dal primo all'ultimo minuto, ma non riescono a San Siro a ribaltare l'1-0 con cui gli scandinavi ci avevano battuto nell'andata del playoff a Solna. Poche le vere occasioni da gol per la nostra Nazionale, con Olsen in difficoltà solo nel finale. L'Italia resta quindi fuori da un campionato del Mondo per la seconda volta dal 1958. Ventura verso l'esonero. >