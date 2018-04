Facebook

Italia, Ventura sicuro: "Andremo ai Mondiali" E' cominciato il countdown per la doppia sfida che vale Russia 2018 contro la Svezia. Gian Piero Ventura carica la squadra. "Dobbiamo fare qualunque cosa per agguantare la qualificazione - le parole del ct in conferenza - La sconfitta con la Spagna ha minato alcune certezze ma non la nostra convinzione: andremo al Mondiale. Il Paese è con noi". >