Italia, Roberto Mancini si presenta Emozionato, e non potrebbe essere altrimenti. "È il sogno di tutti gli allenatori diventare il ct della Nazionale e adesso sono qui, nel momento giusto, per ricostruire e riportare l'Italia in alto, dove gli spetta, cercando di vincere". Roberto Mancini inizia così la sua avventura azzurra: primo giorno da ct e conferenza stampa a Coverciano con piccoli indizi di nuova Italia: "Chiamerò Balotelli, mentre parlerò con Buffon e De Rossi". >