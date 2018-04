Facebook

Italia ko in Svezia: Mondiale più lontano Nell'andata dei playoff per la qualificazione ai Mondiali, l'Italia perde 1-0 contro la Svezia e ora lunedì a San Siro è chiamata alla rimonta per non subire una clamorosa eliminazione. Brutta Italia nel primo tempo, che si rende pericolosa solo con un colpo di testa di Belotti (6'). Nella ripresa gli Azzurri vanno sotto al 61': il tiro di Johansson deviato da De Rossi non lascia scampo a Buffon. La reazione porta solo a un palo di Darmian (70'). >