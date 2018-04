Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Italia, Di Biagio verso il "bis" da ct Dopo la sconfitta con l'Argentina, l'Italia si appresta ad affrontare l'Inghilterra. E Gigi Di Biagio non pensa al futuro sulla panchina azzurra. "Dobbiamo migliorare rispetto alla sfida contro l'Argentina - ha spiegato -. Ma abbiamo fatto un buonissimo secondo tempo, creando anche palle gol clamorose. Sono contento della reazione, la strada è quella giusta". "Giocherà Donnarumma, anche se Perin mi ha messo in grande difficoltà", ha aggiunto. In conferenza, accanto al ct, anche Leonardo Bonucci. >