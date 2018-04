Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Italia, allenamento al nuovo Filadelfia di Torino L'Italia di Giampiero Ventura è tornata in campo per preparare la sfida di lunedì contro l'Albania di Panucci. Allenamento sul campo del nuovo Filadelfia di Torino per gli Azzurri, chiamati ad una reazione nell'ultima gara di qualificazione al prossimo Mondiale di Russia 2018.