Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Figc, nuovo logo La Figc cambia look. Tanto oro e le quattro stelle mondiali in evidenza per il nuovo look. "La nuova identità visiva della Figc - sottolinea il presidente federale Carlo Tavecchio - completa un percorso di rinnovamento iniziato tre anni fa, guardiamo al futuro valorizzando la nostra storia. Nel nuovo logo abbiamo reso più visibili le quattro stelle dei trionfi mondiali percé rappresentano l'orgoglio di tutto il Paese". Poi il numero 1 di via Allegri rilancia: "Questo logo vuole dare l'idea di una federazione che sta crescendo, i colori importanti sono l'oro, le stelle si liberano dal contesto e sono pronte a diventare cinque". Dal passato arrivano la scritta Italia, inserita per la prima volta nel logo del 1952, e il ricamo in oro, simbolo di forza e successo. In occasione della presentazione è stata illustrata l'evoluzione negli anni del logo federale e, in uno spettacolo di luci, hanno fatto bella mostra i trofei vinti dalla Nazionale e altri cimeli custoditi solitamente nel Museo del Calcio di Coverciano. Tra gli ospiti della serata, oltre all'ex campione del Milan Gianni Rivera, anche Giovanni Malagò. "Normalmente - ha sottolineato il numero 1 dello sport italiano prima di fare il suo ingresso - si cambia il logo perché quello che c'era prima non piace a chi gestisce la federazione o a quelli che devono investirci. Fa parte di una logica anche di comunicazione e di marketing". >