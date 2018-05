Facebook

Europeo Under 17, Italia-Belgio 2-1: azzurrini in finale, le foto del match L'Italia Under 17 conquista la finalissima dell'Europeo di calcio: i ragazzi guidati da Carmine Nunziata hanno battuto in semifinale il Belgio 2-1. A trascinare la Nazionale i gol di Gyabuaa e Vergani (al quarto centro in cinque gare). Partita dominata nel primo tempo e sofferta nel finale, con il gol subito da Vertessen rivelatosi poi inutile. Contro la vincente tra Olanda e Inghilterra gli Azzurrini si giocheranno il titolo europeo. >