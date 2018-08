Facebook

Europeo U19: Portogallo campione, Italia ko Niente da fare per l'Italia Under 19, il Portogallo è campione d'Europa di categoria. Gli Azzurrini di Nicolato sono stati battuti 3-4 ai supplementari nella finale di Seinajoki con i lusitani che hanno conquistato il primo Europeo U19 della propria storia. Dopo la doppietta di Kean in due minuti a pareggiare le reti di Jota e Trincao, nei supplementari è successo di tutto: Scamacca (107') risponde a Jota, poi Correia (109') trova il gol vittoria. >