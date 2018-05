Facebook

Amichevoli: Italia-Arabia Saudita 2-1, le foto del match Inizia con un successo il nuovo corso azzurro targato Roberto Mancini. A San Gallo (Svizzera), in amichevole, l'Italia supera 2-1 l'Arabia Saudita in un match che ha permesso al c.t. di effettuare i primi esperimenti. L'Italia passa in vantaggio al 21' grazie a un bel destro di Balotelli, poi nella ripresa è Belotti a trovare il raddoppio con un destro da pochi passi (69'). Poco dopo (72') la nazionale di Pizzi accorcia con Al Shehri. >