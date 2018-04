Facebook

Addio Mondiale, le lacrime degli Azzurri Al triplice fischio di Lahoz, che ha sancito la mancata qualificazione dell'Italia ai Mondiale, agli Azzurri è crollato il mondo addosso. Grandissima la loro delusione, in particolar modo per Belotti e Buffon che non sono riusciti a trattenere le lacrime e sono scoppiati in un pianto a dirotto.