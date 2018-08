Facebook

LeBron James inaugura "I Promise School" LeBron James ha aperto una scuola in Ohio, ad Akron, la sua città natale. Il progetto, curato dalla sua fondazione, era nato qualche anno fa e ora è diventato realtà: i destinatari sono 240 bambini della zona, che frequenteranno la terza e la quarta elementare, ma l'obiettivo è avere tutte le classi entro il 2022. La porta è aperta anche agli adulti che vogliono seguire corsi per ottenere un diploma di scuola superiore o un aiuto per l'orientamento al lavoro. >