L'Nba celebra Totti Francesco Totti re a New York. Anche il Madison Square Garden ha reso omaggio all'ex capitano della Roma, in tribuna per assistere alla gara di Nba fra i New York Knicks e gli Indiana Pacers. Totti, in vacanza con la famiglia nella Grande Mela, al termine della partita ha posato per alcune foto al centro del campo poi pubblicate sui profili social dell'Nba. "Speriamo ti sia divertito al Madison Square Garden". >