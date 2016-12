Facebook

Warriors show, l'anello è più vicino "Quando il gioco si fa duro i duri cominciano a giocare" e così, nella sfida forse più importante delle Finals Nba, l'Mvp della stagione Steph Curry decide di salire in cattedra e trascinare i suoi Warriors al successo per 108-97 sui Cavaliers in gara 4 mettendo a referto 38 punti. Golden State, avanti ora 3-1 nella serie, avrà a disposizione il primo match ball per l'anello nella partita casalinga in programma nella notte tra lunedì e martedì. >