Tim Duncan Night Notte di festa a San Antonio per Tim Duncan. Gli Spurs hanno celebrato il loro campione che si è ritirato a fine della scorsa stagione ritirando la maglia numero 21. Per l'ex ala grande una carriera in bianconero: 19 anni sempre con la stessa maglia e cinque anelli conquistati. Numeri da record per Tim, nessuno a San Antonio potrà mai indossare la sua 21.

