Supercoppa: la finale è Reggio-Milano La stagione di basket riparte dal PalaRuffini di Torino, dove è in palio la Supercoppa italiana. La finale vedrà di fronte Reggio Emilia e Milano. Gli emiliani si sono imposti 79-78 al termine di una match lottato punto su punto contro Sassari. Trascinata da un grande Gentile (17 punti), l'Olimpia insegue tutto il match Venezia, la supera per la prima volta a 41" dalla sirena e alla fine vince per 71-66. >