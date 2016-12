Facebook

Sprite: Belinelli in lattina Marco Belinelli finisce in lattina. La leggenda italiana del basket internazionale è il brand ambassador d’eccezione scelto da SPRITE in un 2016 all’insegna della campagna "Le Verità Rinfrescanti". "E’ una partnership importante quella con Marco Belinelli, che rafforza il legame iniziato nel 1994 tra il brand più fresco, frizzante e dissetante, della famiglia Coca-Cola e il mondo del basket". Afferma Annalisa Fabbri – direttore marketing Coca-Cola Italia "Non potremmo essere più felici di annoverare un giocatore così amato e stimato dai consumatori italiani, come da quegli internazionali, tra gli "amici di Sprite", in un anno denso di novità per questo brand, in cui Marco sarà coinvolto e partecipe su più fronti". Marco Belinelli, in qualità di Sprite Ambassador sarà infatti protagonista di diverse attività durante il corso del 2016, tra le quali: - una special edition Sprite, che da giugno lo vedrà ritratto sulla lattina; - un concorso dal titolo "La verità ti premia", che dal 20 giugno fino al 4 dicembre darà la possibilità ai consumatori di volare negli Stati Uniti e vivere l’emozione del grande basket; - un piano di attivazioni social, sui canali ufficiali di Sprite e sugli stessi canali di Marco Belinelli. "Sono molto felice e soddisfatto di aver raggiunto questo accordo con Sprite perchè non nego che fosse uno dei miei obiettivi. Da sempre Sprite è un brand presente nello sport a livello globale" - spiega Marco Belinelli - "Mi ricordo che quando giocavo al campetto con gli amici le bottiglie non mancavano mai. Avere ora la mia immagine sul prodotto distribuito in tutta Italia ed essere brand ambassador mi inorgoglisce e soprattutto dimostra che, con tanto lavoro e tanto sacrificio, le soddisfazioni arrivano sia sul campo che fuori. Per me è importante poter dare dei messaggi positivi ai giovani ed essere un esempio e con Sprite tutto questo si può realizzare". Una collaborazione a 360°, quella con Marco Belinelli, che ruoterà intorno al concetto de "Le Verità Rinfrescanti" con il tag #refreshingtruth, perché Sprite, bevanda chiara, fresca e trasparente ha la caratteristica di essere super rinfrescante e trasmettere a chi la beve la stessa sensazione di rinfrescante sincerità. >