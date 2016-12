Facebook

Shaq, Yao e Iverson nella Hall of Fame Allen Iverson, Shaquille O'Neal e Yao Ming sono stati accolti nella Hall of Fame del basket americano. Andranno ad aggiungersi a tanti altri campioni del calibro di Michael Jordan, Larry Bird e Magic Johnson. La cerimonia di induzione si è tenuta a Springfield, in Massachussets, la città in cui si giocò la prima partita della storia. >