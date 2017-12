Facebook

Olimpia Milano: una notte da men in black Una notte da “men in black”. L’Olimpia giocherà con la terza maglia di Eurolega la partita di giovedi (20.45 al Mediolanum Forum) contro l’Olympiacos Pireo indossando le uniformi nere. Le stesse saranno immediatamente in vendita esclusiva presso gli store Olimpia all’interno dell’arena a prezzi scontati (20% su tutti i prodotti “neri”) in occasione dell’imminente Black Friday.

