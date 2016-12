Facebook

Olimpia ko a Trento Dopo l'ottimo quarto posto della passata stagione, l'ex matricola Trento si conferma nel ruolo di guastafeste anche per il campionato di basket 2015-16 battendo nel recupero della prima giornata l'Olimpia Milano per 80-73. Sugli scudi Wright, autore di 19 punti e 7 rimbalzi, mentre alle scarpette rosse non bastano i 22 punti di McLean e i 20 di Gentile. Nel prossimo turno l’EA7 cercherà il riscatto nel derby contro Varese, trentini di scena a Cremona. >