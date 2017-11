Facebook

OKC, volo con il brivido! Gli Oklahoma City Thunder, dopo essere stati sconfitti nella notte NBA da Minnesota, si sono spostati in aereo a Chicago per la prossima gara della regular season. Durante il volo, però, qualcosa ha colpito il muso dell'aeroplano, creando qualche momento di apprensione a bordo fra i giocatori della squadra che una volta atterrati hanno fotografato le conseguenze dell'impatto. "Abbiamo avuto un volo difficile, a dire poco. Cosa è stato?" si è chiesto Steven Adams sui social. La risposta è arrivata dalla compagnia aerea che ha parlato di un uccello in fase di discesa che si sarebbe schiantato sulla parte anteriore dell'aereo. >