Ncaa, festa Villanova E' Kris Jenkins l'eroe di Villanova. Grazie ad una sua tripla segnata sulla sirena i Wildcats hanno battuto 77-74 (34-39 il primo tempo) la favorita North Carolina nella finale di basket Ncaa, il torneo universitario americano. Per Viollanova è il secondo titolo dopo la vittoria del 1985 contro Georgetown. Un finale drammatico giocato nello stadio di Houston convertito dal football americano al basket per una notte davanti a 75.000 spettatori e ad una nazione che si è fermata. La tripla di Jenkins è arrivata dopo il pareggio di Marcus Paige a 4.3 secondi dalla sirena. Serata da ricordare per Ryan Arcidiacono. Guardia di Villanova nata a cresciuta in Pennsylvania, ma già scesa in campo con la nostra Nazionale sperimentale. Ha giocato un torneo superbo assieme alla sua squadra che deve dire grazie ad una difesa praticamente insuperabile. >