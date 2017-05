Facebook

Nba, Paul Pierce si ritira Dopo 19 anni da protagonista, Paul Pierce dice addio all'Nba. La sconfitta contro gli Utah Jazz in gara-7 è stata infatti l'ultimo atto della carriera di "The Truth", uno dei giocatori che ha segnato maggiormente gli ultimi due decenni della Lega. Con la maglia dei Celtics ha giocato dal 1998 al 2013, vincendo un titolo nel 2008, guadagnandosi anche il premio di MVP delle Finals. Insieme a Larry Bird e John Havlicek, è uno dei tre giocatori ad aver segnato oltre 20mila punti con la maglia dei Celtics. Un mito a Boston. E non solo. Nella storia della franchigia, detiene infatti anche il record per il maggior numero di punti di canestri da tre punti. Chiusa l'avventura a Boston, nel 2013 Pierce passa ai Brooklyn Nets e nel 2014 firma con i Washington Wizards, trasferendosi poi nel 2015 ai Los Angeles Clippers. >