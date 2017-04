Facebook

Nba: muore la sorella, Thomas segna 33 punti Grande commozione al TD Garden, dove domenica è andata in scena gara 1 dei playoff tra Celtics e Chicago Bulls. Protagonista della serata Isaiah Thomas che, dopo aver perso il giorno prima la sorella Chyna in un incidente d'auto, è sceso ugualmente sul parquet dove ha realizzato la bellezza di 33 punti (top scorer), che però non sono bastati a Boston per portare a casa la prima sfida contro la franchigia di Chicago. >