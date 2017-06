Facebook

Nba, la parata dei Warriors Tutti pazzi per Golden State per le strade californiane di Oakland: Curry e compagni hanno ricevuto l'abbraccio dei tifosi con la classica parata in città per festeggiare il titolo Nba, il secondo negli ultimi tre anni. Secondo le stime circa un milione di persone ha preso parte all'evento.