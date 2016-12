Facebook

Nba, il titolo è dei Cleveland Cavaliers I Cleveland Cavaliers hanno vinto il titolo Nba 2016 battendo in gara-7 alla Oracle Arena di Oakland i Golden State Warriors 93-89. Un successo storico, il primo per la franchigia dell’Ohio, arrivato dopo essere stati sotto per 3-1 nella serie. Mvp delle Finals LeBron James, in lacrime a fine partita. Decisiva una tripla di Irving nel finale. Amaro in bocca per Curry e compagni, sconfitti dopo una stagione da record. >