Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Nba, i Warriors vedono l'Anello Golden State è ad un passo dal titolo Nba. I Warriors espugnano la Quicken Loans Arena 118-113 in Gara 3 e si portano sul 3-0 nelle finals (15-0 nei playoff). Decisivo il parziale di 11-0 nell'ultimo quarto che sposta l'inerzia della sfida. A Cleveland non bastano i 39 punti con 11 rimbalzi e 9 assist del solito LeBron James ed i 38 di Kyrie Irving. Mostruoso e decisivo Durant: 31 punti. In gara 4 i Warriors possono riscrivere la storia. >