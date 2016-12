Facebook

Nba: i Thunder sognano l'anello Nella notte straordinaria vittoria dei Thunder per 133-105 sui Warriors campioni in carica Nba in gara 3 della Western Conference. Oklahoma City si porta avanti 2-1 nella serie. Grandi protagonisti alla Chesapeake Energy Arena sono Kevin Durant, autore di 33 punti, e Russell Westbrook che di punti ne mette 30 con 12 assist e 8 rimbalzi. Steph Curry, ancora non al top della condizione dopo l'infortunio al gomito, chiude a quota 24. >