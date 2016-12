Facebook

Nba, è il Kobe Bryant day Ultima notte da star per Kobe Bryant in Nba. Contro Utah Jazz il fenomeno dei Lakers giocherà infatti la sua ultima partita da professionista. Allo Staples Center di Los Angeles è tutto pronto per il grande evento che decreterà la fine di un'epoca in casa Lakers e la giusta celebrazione di un mito del basket che ha incantato gli appassionati di tutto il mondo. >