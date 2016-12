Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Nba, Drummond riscrive la storia dei Pistons 33 punti e 21 rimbalzi: André Drummond riscrive la storia dei Pistons con una prestazione super nella notte in cui Detroit batte Chicago dopo ben 4 over-time (prima volta nella storia della franchigia del Michigan). È il primo giocatore dei Pistons a giocare un match da almeno 30 punti e almeno 20 rimbalzi dalla prestazione di Dennis Rodman del 1990-91. Negli altri match Golden State si vendica con Milwaukee non senza fatica. Un dato: gli Warriors - in questa stagione - hanno affrontato in due occasione i Bucks e sui 96 minuti giocati sono stati in vantaggio solo per 11. >