Nba: Belinelli, la firma coi Kings Stanotte (ora italiana) Marco Belinelli ha firmato il contratto con i Sacramento Kings a Las Vegas. Marco insieme agli altri nuovi acquisti della squadra, a Vlade Divac e al proprietario dei Kings Vivek Ranadive da Sacramento è andato a Las Vegas dove è in corso la NBA Summer League. Lì la firma del contratto, l'incontro con il nuovo coach e la presentazione alla stampa americana. "Sono molto carico, ho nuove motivazioni. E' stato un dispiacere lasciare San Antonio dove sono cresciuto come persona e come giocatore, ma la NBA è anche business e sono contento di essere qui", le prime parole a La Gazzetta dello Sport. >