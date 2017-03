Facebook

Nba, 30mila punti per Nowitzki in carriera Dirk Nowitzki è nella leggenda: il 38enne tedesco dei Dallas Mavericks mette a referto 25 punti nel successo sui Lakers (122-111) e raggiunge e supera quota 30mila punti in carriera, sesto giocatore a riuscirci nella storia dell'Nba.