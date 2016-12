Facebook

Nba 2k16, il grande basket è su console La saga NBA 2K è tornata con l'esperienza di gioco NBA più realistica di sempre: arriva NBA 2K16! Guida il tuo Il mio GIOCATORE in un'odissea nell'NBA: prendi il comando di una franchigia o allenati online sfidando giocatori in tutto il mondo. Grazie a un nuovo sistema di animazione con movimenti più fluidi e un realismo mozzafiato potrai goderti il gioco NBA più verosimile della storia. NBA 2K16 è l’ultimo capitolo della simulazione sportiva dedicata al basket; il titolo campione di vendite è il più amato dai fan di questo sport ed assicura ai giocatori un’esperienza incredibilmente realistica. Colpisce per la sua grafica ultra realistica e per l’esperienza di gioco simulativa superata solo dall’NBA vera e propria. NBA 2K16 è un gioco di basket non solo per gli appassionati di pallacanestro ma per tutti gli amanti dei giochi sportivi in generale. Permette di vivere il basket in modo divertente ed emozionante respirando la vera atmosfera NBA. 3 super star NBA saranno disponibili sulla copertina di NBA 2K16: Stephen Curry (MVP 2015) dei Golden State Warriors, James Harden degli Houston Rockets e Anthony Davis dei New Orleans Pelicans. La distribuzione delle copertine avverrà in maniera casuale ma ogni confezione includerà un inserto piegabile contenente i 3 atleti di copertina, consentendo così di inserire la cover preferita sul fronte della confezione. Gioca con le 25 migliori squadre d’Europa! 8 nuove squadre, tra cui la Dinamo Banco di Sardegna Sassari, si uniscono ai campioni come il Real Madrid, il Fenerbache Ulker e la EA7 Emporio Armani Milano. >