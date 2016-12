Facebook

Milano, trionfo in casa La cocente sconfitta di un anno fa contro Sassari rimane chiusa nel cassetto dei ricordi. Milano è costretta invece a riaprire la bacheca dei trofei per fare posto alla quinta Coppa Italia della propria storia, vinta al termine delle Final Eight 2016. Ad arrendersi in finale è Avellino, schiacciata dalla prestazione del MVP Rakim Sanders. Il tabellone del Forum dice 82-76 per l'Olimpia: è il secondo titolo dell'era Armani. >