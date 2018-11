Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Milano, colpo in Grecia: strapazzato l'Olympiacos Splendida vittoria per l'Olimpia Milano nella terza giornata di Eurolega. La squadra di Pianigiani riscatta il ko contro il Real Madrid andando a conquistare in Grecia il secondo successo in tre gare in questa competizione. Battuto l'Olympiacos 99-75 in una gara praticamente dominata dal secondo quarto in poi. Quattro uomini in doppia cifra: su tutti c'è James (22 punti), poi Nedovic (20), Micov (19) e Gudaitis (11). >