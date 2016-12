Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Medaglia presidenziale della libertà per MJ Michael Jordan è stato premiato alla Casa Bianca con la medaglia presidenziale della libertà. Il riconoscimento rappresenta la massima decorazione al valore civile degli Stati Uniti, insieme alla medaglia d'oro del congresso, e viene conferita a coloro che hanno dato "un contributo meritorio speciale per la sicurezza o per gli interessi nazionali degli Stati Uniti, per la pace nel mondo, per la cultura o per altra significativa iniziativa pubblica o privata". A legare l'onoreficenza al collo dell'ex stella NBA è stato il presidente americano Barack Obama, grande fan dei Chicago Bulls. "MJ è molto più di un semplice logo, molto più di un meme su internet", ha detto Obama. Assieme a Jordan sono state premiate altre personalità del mondo dello sport, del cinema e della musica, come Kareem Abdul-Jabbar, Bruce Springsteen e Tom Hanks. >