LeBron sempre King LeBron è imbattibile! Il Re trascina Cleveland alle Finals Nba: con 35 punti di James, i Cavaliers vincono gara-7 della Eastern Conference in casa dei Boston Celtics per 87-79. Per LeBron, in campo tutti e 48 i minuti, autore anche di 15 rimbalzi e nove assist, si tratta dell'ottavo accesso consecutivo alle Finals. Ai padroni di casa non sono bastati i 24 punti di Jayson Tatum e i 17 di Al Horford. >