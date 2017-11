Facebook

LeBron James, "il più grande atleta vivente" Letteralmente regali le foto in cui LeBron James compare su GQ. E' lui l'uomo copertina della rivista nel mese di novembre, è lui "il più grande atleta vivente" e la lunga intervista al cestita dei Cleveland ne spiega il motivo. Un ritratto intenso non solo di una stella NBA, che è anche uno dei migliori di tutti i tempi, ma di uno sportivo capace di impegnarsi a fondo e costruirsi un'immagine anche politica: "Sono qui per un motivo più alto" dice, tra le tante cose, "The King". >