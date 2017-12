Facebook

LeBron James, furia contro l'arbitro Serata ricca di emozioni in NBA. I Cleveland, guidati dai 38 punti di Kevin Love, piegano 108-97 Miami nonostante la prima storica espulsione di LeBron James, collezionando il nono successo di fila. Brutto stop per Minnesota che perde in casa 92-89 con Washington. Show di Booker e Antetokounmpo che con 33 punti a testa portano Phoenix e Milwaukee alla vittoria contro Chicago (104-99), sempre più ultimo a Est, e Sacramento (112-87). >