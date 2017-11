Facebook

L'Olimpia Milano viaggia in Bmw L’Amministratore Delegato di Nmw Milano, Maurizio Ambrosino, ha consegnato oggi ai giocatori della squadra dell'EA7 Olimpia Milano 19 Nmw X4. Alla cerimonia, oltre al team al completo, erano presenti anche il General Manager di Flavio Portaluppi e l’Head Coach Simone Pianigiani. La filiale commerciale di Bmw Italia S.p.A. è official sponsor di Milano dal 2012 e lo sarà per tutta la stagione 2017–2018. La scelta del modello Bmw X4 rispecchia al 100% i valori condivisi di sportività, dinamismo e di assoluta eccellenza e permette doti di abilità a “prova di cestista”. “Siamo felici di essere al fianco di #ea7olimpiamilano dal 2012 – ha dichiarato #maurizioambrosino, Amministratore Delegato di Bmw Milano –. Quello che cerchiamo nei nostri partner è la condivisione dei nostri obiettivi, quindi il desiderio di puntare al massimo, con lo stile che ci contraddistingue, e farlo con stabilità. La durata di questo rapporto testimonia la soddisfazione reciproca che ci accompagna fin dal primo momento. Inoltre ci piace riscontrare, ancora una volta, l'entusiasmo e la crescente passione di tutta la squadra che seguiamo anche dal punto di vista emotivo". “Il nostro rapporto con Bmw Milano ormai è consolidato e va oltre ogni considerazione di tipo economico o di marketing - ha affermato Flavio Portaluppi, General Manager di #ea7olimpiamilano -. Quando due eccellenze si incontrano e lavorano insieme in base ai principi e ai valori del loro DNA la #partnership diventa un'occasione di crescita per entrambi. Siamo insieme da anni e felici di esserlo”. >