Italibasket, esordio amaro agli Europei Non inizia nel migliore dei modi l'avventura agli Europei per l'Italia del basket. Gli azzurri sono stati sconfitti 89-87 dalla Turchia: nonostante i 33 punti di Gallinari, troppe lacune difensive per la squadra di Pianigiani che ora cerhcerà di rifarsi contro l'Islanda.