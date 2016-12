Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Italia, vittoria sofferta Un'Italia poco convincente riscatta la sconfitta all'esordio contro la Turchia e trova il primo successo agli Europei di basket. Contro l'Islanda finisce 71-64 per gli azzurri, Alessandro Gentile è il trascinatore di giornata con 21 punti che piegano Jon Stefansson e compagni. Brutta gara degli azzurri, che perdono quasi subito Gallinari per falli e capitan Datome per infortunio. Ora un giorno di riposo, martedì la difficile sfida alla Spagna di Scariolo. >