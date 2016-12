Facebook

I Bukcs fermano la corsa di Golden State Nove gare nella notte Nba. Fa rumore e non poteva essere diversamente la sconfitta, la prima dopo 24 vittorie, dei Golden State Warriors, battuti 108-95 a Milwaukee dai Bucks di un grande Giannis Antetokounmpo, autore di una tripla doppia. L'unico italiano in campo è Andrea Bargnani che segna 11 punti ma non basta per evitare ai Nets il ko casalingo coi Clippers. Colpo esterno dei Knicks che passano a Portland grazie ai 37 punti di Anthony. >