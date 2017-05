Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Golden State campioni a Ovest, aspettando LeBron Dodici vittorie e zero sconfitte: è record. Continua la marcia trionfale dei Golden State Warriors che superano i San Antonio Spurs 129-115 in gara 4 della finale della western conference e raggiungono le Finals Nba per la terza stagione consecutiva. Sono 36 i punti di Steph Curry, ai quali si aggiungono i 29 con 12 rimbalzi di Kevin Durant. Alla rimaneggiata San Antonio, priva di Parker e Leonard, non bastano i 20 di Kyle Anderson. >