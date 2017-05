Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Gallinari spinge l'Olimpia I campioni d'Italia non vogliono abdicare. In gara 5 della semifinale scudetto Milano sembra sul punto di crollare sotto i colpi di Sassari ma grazie ad un terzo quarto strepitoso (30-11 il parziale nel periodo) riesce ad aggiudicarsi il match: 95-88 (Gentile 25, Logan 21) il punteggio in favore dell'Olimpia, che si porta sul 2-3 nella serie e ricomincia a sperare. Tra due giorni secondo match ball per la Dinamo con gara 6 al PalaSerradimigni. >