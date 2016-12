Facebook

Finals Nba: Green stende i Cavs Golden State devastante in gara 2 delle Finals Nba. I Warriors non hanno lasciato scampo ai Cavs demoliti 110-77 con un'altra grande prova. Per Curry, che insieme ai suoi compagni vola sul 2-0 nella serie, 18 punti, uno in più del "gemello" Thompson. Il migliore della serata è stato Green con 28 punti. A Cleveland non sono bastati i 19 di LeBron James. Ora la serie si sposta sul parquet dei Cavs con i Warriors a due passi dall'anello. >