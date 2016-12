Facebook

Eurolega: l'Olimpia stende il Mago Milano non fallisce il grande appuntamento e spazza via Baskonia. A Desio, nella settima giornata di Eurolega, i campioni d'Italia travolgono Vitoria con un netto 88-76 e portano il loro score in regular season a 4-3, agganciando proprio gli spagnoli a quota 8 punti. Gentile parte forte (7 punti in 11 minuti) e poi si fa male, Sanders è incontenibile e mette a referto 19 punti; la difesa dell'Olimpia limita Bargnani a 12 punti. >