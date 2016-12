Facebook

Eurolega, il Cska fa piangere Datome Il Cska Mosca torna sul tetto d'Europa battendo il Fenerbahce in un'incredibile finale di Eurolega. Alla Mercedes Benz Arena di Berlino finisce 101-96 per il quintetto di Itoudis che spreca 21 punti di vantaggio (60-39), si vede costretto a giocare i supplementari ma alla fine piega la resistenza turca conquistando il settimo titolo continentale. Grande delusione per Datome e compagni, a un passo dal primo storico successo turco in Europa. >