Dirk Nowitzki, inchino e lacrime per l'ultima in Nazionale Alla fine dell'incontro contro la Spagna, che ha sancito l'eliminazione della Germania dagli Europei di basket, momenti di grande commozione alla Q2 World Arena di Berlino, quando Dirk Nowitzki, 37 anni, ha salutato i suoi tifosi con un inchino e con la maglia ha coperto gli occhi per nascondere le lacrime. A 37 anni e con le Olimpiadi che sono un miraggio, quella contro gli iberici è stata l'ultima gara in Nazionale del campione tedesco stella della Nba. >